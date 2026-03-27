Préstamo Solidario: ¿Cuándo se paga la última cuota?

27 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Durante la crisis sanitaria por el Covid, el Estado otorgó el Préstamo Solidario para apoyar económicamente a miles de trabajadores, lo que representó un alivio crucial en momentos de inestabilidad.

Hoy, el proceso para saldar esta obligación tributaria entra en su etapa de cierre definitivo, por lo que ahora los contribuyentes deben prepararse para cumplir con el último plazo límite establecido.

Fecha de pago de la última cuota del Préstamo Solidario

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), los contribuyentes tienen del miércoles 1 al jueves 30 de abril para saldar la última parte de la deuda, que es el tiempo que dura la Operación Renta 2026.

En este sentido, el beneficiario debe devolver el 30% del dinero total que solicitó, con su reajuste inflacionario del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente.

Como medida de protección financiera, el monto a cobrar no podrá superar el 5% de la suma total de los ingresos percibidos durante todo el transcurso del año 2025.

Además, si después de pagar este cuarto abono obligatorio todavía existe una fracción de la deuda original, la institución tributaria perdonará ese monto restante y el ciudadano quedará totalmente liberado de dicho compromiso.

Si las retenciones salariales del 3% superen el valor de la cuota, se generará un excedente que podrá recuperarse mediante solicitud de devolución. Quienes no generaron ingresos igualmente deben declarar para notificar su situación y evitar cualquier multa.

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