Declaración de Renta: Desde esta fecha puedes realizarla

28 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Una de las maneras en que el Estado obtiene recursos es a través de la recaudación de impuestos, procedimiento que en Chile se conoce como Operación Renta.

Esta práctica llevada a cabo por el Servicio de Impuestos Internos (SII) se realiza a través de su plataforma web y es la instancia en que empresas y algunas personas deben dar cuenta de los ingresos obtenidos durante el periodo pasado.

¿Desde qué fecha se puede realizar la Declaración de Renta?

Según lo establecido por el SII, el inicio del proceso de Declaración de Renta será el próximo miércoles 1 de abril, día en que el sistema estará habilitado para la Operación Renta.

¿En qué casos es obligatorio declarar renta?

Si bien las empresas están obligadas a hacer la declaración de sus ingresos, desde el Servicio de Impuestos Internos apuntan que hay casos en que las personas naturales están en la obligación de hacer el trámite.

El SII establece que están obligados a hacer la Operación Renta quienes:

Hayan tenido ingresos anuales superiores a $10.901.628,01 (a menos que sean sueldos de un solo empleador).

Tuvieron más de un empleador o pagador.

Trabajaron a honorarios y quieren optar a la cobertura parcial para sus cotizaciones previsionales.

Solicitaron el Préstamo Solidario en 2020 y/o 2021, ya que en esta Operación Renta se calculan y pagan las cuotas respectivas.

Aquellos que hayan creado una empresa en el año anterior y que hayan recibido ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios.

Además, las personas naturales que no estén incluidas en los puntos anteriores también pueden hacer la Operación Renta en caso de que quieran acceder a algún beneficio o crédito tributario.

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