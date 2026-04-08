Icónica tienda del centro de Santiago cierra sus puertas luego de 40 años: Era un santuario del cine clásico

08 abr. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago despide a uno de sus rincones más nostálgicos. La mítica tienda Westcoast Motion Picture, un santuario para los amantes del cine clásico, los cómics y los objetos de culto, ha anunciado el cierre de su emblemático local físico.

Tras cuatro décadas siendo un punto de referencia ineludible en el casco histórico de la capital, este espacio —que parecía detenido en el tiempo— se prepara para una nueva etapa lejos de su tradicional vitrina.

Westcoast Motion Picture (conocida en redes sociales como @westcoast.stores), fue fundada en 1985 y es casi un museo del entretenimiento, ya que la tienda se especializó durante 40 años en tesoros difíciles de hallar: Proyectores antiguos, cámaras, cintas de 8mm y 16mm, vinilos, revistas de época y una colección de más de 5.000 títulos de películas.

El lugar se hizo famoso no solo por su catálogo de cómics americanos y clásicos chilenos, sino por albergar un pequeño cine en su subterráneo donde se proyectaban joyas en formato original. Su lema, "Vuelven con nosotros los emocionantes días del ayer", resume la experiencia que viven quienes lo visitan.

Motivos del cierre de Westcoast Motion Picture

La confirmación del cierre de la tienda física llegó a principios de abril de 2026, provocando una ola de nostalgia entre diversas generaciones de santiaguinos.

Los administradores del local informaron a su comunidad que este movimiento responde a los desafíos actuales del comercio físico y a una necesaria transición hacia modelos de gestión distintos. "Seguiremos ofreciendo piezas únicas con la misma dedicación de siempre", dijeron a través de redes sociales.

La fecha final de entrega del inmueble está prevista para mediados de este mes, por lo que los dueños de esta joya comercial invitan a los interesados a estar atentos a las actualizaciones diarias en sus redes sociales para conocer las ventanas de apertura de último minuto.

@westcoast.stores Instagram

¿Qué días y dónde visitar la tienda antes del cierre de puertas?

A diferencia de un cierre convencional, la tienda ha optado por una despedida gradual. Aunque ya no mantiene un horario de atención fijo, se ha informado que el local abrirá sus puertas de forma excepcional algunos días miércoles durante el mes de abril para permitir que los clientes habituales realicen sus últimas compras y se despidan del espacio.

Tal como anunciaron recientemente a través de su perfil oficial en Instagram, podrás visitar la tienda antes del cierre este sábado 11 de abril desde las 10:00 am hasta las 17:00 horas, en la calle Enrique Mac Iver 780, en el corazón del Barrio Esmeralda y a pasos del Mercado Central.

Si vas en transporte público, la opción más rápida es el metro y puedes llegar bajando en cualquiera de estas tres estaciones:

Estación Plaza de Armas (Línea 3 y Línea 5) : Es la más cercana. Debes caminar unas 3 o 4 cuadras hacia el oriente por Monjitas o Santo Domingo hasta llegar a Mac Iver.

: Es la más cercana. Debes caminar unas 3 o 4 cuadras hacia el oriente por Monjitas o Santo Domingo hasta llegar a Mac Iver. Estación Bellas Artes (Línea 5): También es muy conveniente. Al salir, camina hacia el poniente por Monjitas dos cuadras y dobla a la derecha en Mac Iver.

También es muy conveniente. Al salir, camina hacia el poniente por Monjitas dos cuadras y dobla a la derecha en Mac Iver. Estación Santa Lucía (Línea 1): Si vienes por la Alameda, baja aquí y camina hacia el norte por Mac Iver unas 6 cuadras (es una caminata de unos 10 minutos).

La persona detrás de este museo vivo

Mario del Villar es el dueño y fundador de esta icónica tienda, durante cuatro décadas ha sido un curador del patrimonio audiovisual. Su conocimiento enciclopédico sobre la era dorada del cine y su capacidad para reparar equipos mecánicos complejos convirtieron su local en un punto de consulta obligatorio para cineastas, restauradores y académicos.

Para Mario, la tienda nunca fue solo un negocio de compra y venta, sino un apostolado dedicado a preservar la textura y el romanticismo del formato físico en una era dominada por la frialdad de lo digital.

El cierre de la vitrina en Mac Iver 780 representa una grieta profunda en la identidad del Barrio Esmeralda, un sector de Santiago que lucha por mantener su carácter bohemio y patrimonial frente al avance de la gentrificación y el comercio de importación masiva.

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