Nuevo gimnasio tiene entrada 100% gratis por tiempo limitado: Estas son las condiciones

06 abr. 2026 - 18:22 hrs.

Una nueva forma de entrenar comienza a tomar fuerza en Chile con la llegada de un modelo que rompe con los esquemas tradicionales de los gimnasios. Se trata de una propuesta que elimina las matrículas, contratos y mensualidades, apostando por un sistema mucho más flexible: pagar solo cuando se utiliza el servicio. La iniciativa ya abrió sus puertas en medio de gran interés, especialmente entre quienes buscan alternativas más económicas y adaptadas a sus tiempos.

Este concepto, desarrollado por Neo Plex apunta directamente a uno de los principales dolores de los usuarios: pagar por servicios que muchas veces no se utilizan con frecuencia. Bajo esta lógica, la experiencia se vuelve más eficiente y personalizada, permitiendo que cada persona decida cuándo y cuánto entrenar sin compromisos a largo plazo. Además, se busca mejorar la experiencia dentro del recinto, evitando la saturación de usuarios y optimizando el uso de las instalaciones.

¿Cómo ingresar gratis?

Actualmente, el gimnasio se encuentra en un periodo de marcha blanca que se extenderá hasta el domingo 12 de abril. Durante estos días, quienes deseen conocer el espacio podrán hacerlo de manera completamente gratuita, lo que ha generado un flujo constante de interesados. Esta etapa permite a los usuarios familiarizarse con el sistema y evaluar su funcionamiento antes de que comience el modelo de pago.

Para poder ingresar al gimnasio, el proceso es simple y completamente digital. Solo se debe descargar la aplicación oficial, registrarse de manera gratuita y gestionar desde ahí el acceso. A través de esta plataforma también se puede revisar la disponibilidad en tiempo real, los valores dinámicos y otros servicios asociados al entrenamiento.

La aplicación no solo funciona como medio de ingreso, sino que también ofrece herramientas complementarias para mejorar la experiencia de los usuarios. Entre ellas destacan planes de entrenamiento personalizados, tanto para realizar en el gimnasio como en el hogar mediante videos guiados. Además, incluye planes nutricionales adaptados a distintas necesidades, lo que permite abordar el bienestar de manera integral.

Una vez finalizado el periodo de marcha blanca, el modelo comenzará a operar bajo su sistema principal: pago por uso. Esto significa que no habrá ningún tipo de contrato ni compromiso de permanencia, y que el valor dependerá de la demanda en el momento. Los precios referenciales fluctúan entre los 2 mil y los 6 mil pesos, lo que lo convierte en una alternativa competitiva dentro del mercado.

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El recinto, perteneciente al Grupo Wellness, tiene su primera sede ubicada en la comuna de La Florida, específicamente en Froilán Roa 1066. Desde ahí se busca expandir este formato que combina tecnología, flexibilidad y control de aforo para mejorar la experiencia de entrenamiento. La idea es ofrecer un espacio donde las personas puedan ejercitarse sin las complicaciones habituales de los gimnasios tradicionales.

Felipe Apablaza, CEO y fundador del grupo, destacó el enfoque de esta propuesta y su impacto en los usuarios. “El compromiso es que sólo se pagará lo que se usa y que nunca estará sobrepasada su capacidad, ya que cuando se llegue al límite establecido no se venderán más ingresos. Y, gracias a esto, no habrá grandes pérdidas de tiempo esperando poder usar una máquina, como suele ocurrir en muchos gimnasios”, señaló.

Con esta innovadora propuesta, Neo Plex busca posicionarse como una alternativa moderna dentro de la industria del fitness, apostando por un sistema más justo, flexible y alineado con las necesidades actuales de las personas.

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