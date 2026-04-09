Camila Flores tras ser acusada de apropiarse de parte del sueldo de sus asesores: "No me voy a dejar amedrentar"

09 abr. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, emitió una declaración pública luego de que se dieran a conocer antecedentes de una investigación en su contra por presunto fraude al fisco.

El caso fue revelado en un reportaje de Canal 13, donde se apunta a eventuales irregularidades relacionadas con los pagos a asesores, en un caso que ya llegó al Ministerio Público.

De acuerdo a la publicación, una denuncia anónima, respaldada por mensajes y un testigo, acusa a la parlamentaria de mantener durante más de siete años un mecanismo para apropiarse de parte de los sueldos de sus propios asesores.

"No tengo nada que ocultar"

A través de un comunicado, la parlamentaria aseguró que enfrentará la situación con total disposición a colaborar con la justicia.

"Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso", afirmó.

En esa línea, agregó que "colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento".

Apunta a denuncia anónima

Respecto a la investigación en curso, la senadora sostuvo que aún no conoce los antecedentes específicos: "Quiero señalar que no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma", indicó.

Finalmente, la parlamentaria señaló que "este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida".

Acusada de fraude por más de $300 millones

La denuncia contra la senadora Flores advierte de un presunto fraude al fisco que superaría los $300 millones. Según los antecedentes, la parlamentaria habría recortado parte de los sueldos de sus asesores, dinero que luego sería utilizado para otros fines personales.

De acuerdo a la indagatoria, estos hechos habrían ocurrido mediante acuerdos informales con trabajadores de su equipo, a quienes se les exigía devolver una parte significativa de sus sueldos en efectivo.