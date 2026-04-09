Sospechoso de femicidio de Francisca Millahual sigue desaparecido: Familia afirma que "le pudo haber pasado algo"

09 abr. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes se conocieron en el caso del femicidio de Francisca Millahual Arriagada, la joven de 20 años que fue encontrada muerta al interior de la casa de su abuela en Temuco, en la región de La Araucanía.

En esta ocasión, fueron familiares del principal sospechoso —su tío de 24 años— quienes entregaron declaraciones, reconociendo que no han logrado ubicarlo y que su testimonio es clave para esclarecer lo ocurrido.

Familia no logra ubicar al principal sospechoso

La joven estudiante de medicina veterinaria estaba cuidando la vivienda de su abuela en compañía del sospechoso mientras su familiar estaba en Santiago. Sin embargo, cuando regresó a su domicilio se encontró con su nieta fallecida.

"Llamé para adentro de mi casa pensando que ella estaba durmiendo.La llamé a ella, llamé a mi hijo de 24 años que se había quedado también acá. Había una ventana abierta. Así que yo salté la ventana", relató Ivonne Navia, abuela de la víctima y madre del joven apuntado como sospechoso.

En esa línea, explicó que no ha podido contactarse con su hijo: "No lo hemos encontrado. Lo hemos llamado, pero no contesta el teléfono", junto con afirmar que "yo no estaba acá, no sé quién pudo haber sido".

"Le pudo haber pasado algo"

Por su parte, Juan Alberto Arriagada, tío de la víctima y hermano del sospechoso, también aseguró que la familia ha intentado ubicarlo sin éxito y que su testimonio es clave.

"Hay muchas especulaciones. También se ha dicho que mi hermano está desaparecido y efectivamente no hemos podido contactarnos con él, no nos ha dado respuesta ni en redes ni por teléfono. Yo lo he buscado, el día de ayer lo busqué hasta muy tarde en la noche, pero no hemos tenido contacto con él", indicó.

Además, sostuvo que "por lo tanto, hoy día, el único que nos puede aclarar efectivamente lo que pasó es él. Esperamos que pueda aparecer, que aparezca bien también, porque también dentro de todas las especulaciones, también está que le pudo haber pasado algo, pero queremos y confiamos de que luego vamos a tener respuestas".

Investigación apunta a intervención de terceros

Desde el Ministerio Público, el fiscal adjunto de Temuco, Patricio Montecinos, reiteró que la muerte de la joven corresponde a un hecho con participación de terceros.

"Esta muerte sería del tipo homicida, habría claramente la intervención de terceros en el fallecimiento de esta mujer. Reconstruyendo la historia previa a los hechos, se establece que estaría con un pariente, el cual hasta el momento tiene el carácter de sospechoso y está siendo ubicado por la policía y hasta el momento no ha podido ser ubicado", explicó.

En tanto, el jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, Sergio Alarcón, indicó que "en la inspección externa corporal del cadáver se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida, además de diversas heridas y contusiones en distintas partes del cuerpo".

Paralelamente, desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) confirmaron acciones judiciales en el caso. La directora regional, Susana Aguilera, señaló que "interpondremos la primera querella de oficio en el marco de la ley integral, cuyo objetivo es perseguir responsabilidades y buscar el acceso a la justicia para la familia y la víctima".

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