Video capta brutal agresión a chofer de micro en San Pedro de la Paz: Lo golpeó porque quería bajar donde no había paradero

09 abr. 2026 - 07:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta agresión a un conductor de micro quedó registrada por las cámaras de seguridad de un bus en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, luego de que un pasajero lo atacara por negarse a detenerse en un lugar sin paradero autorizado.

El hecho ocurrió la tarde del martes, cerca de las 18:30 horas, en el sector de San Pedro de la Costa, cuando el bus realizaba su recorrido habitual.

Video muestra el momento del ataque

Según se pudo apreciar en el registro, el pasajero presionó en reiteradas ocasiones el botón de detención para que el bus parara en un punto no habilitado.

Sin embargo, el conductor —un hombre de 61 años con más de 40 años de experiencia— continuó hasta un paradero habilitado, tal como lo exige la normativa.

Fue en ese contexto que el sujeto descendió por la puerta trasera, pero luego volvió a subir por la parte delantera y se dirigió directamente hacia el chofer.

Golpes en el cuello y oído

Tal como se observa en el registro, el agresor le propinó al menos dos golpes de puño, impactándolo en el cuello y el oído.

Producto de la agresión, el conductor perdió el control momentáneamente y se fue contra el volante, presionando el tablero que acciona la apertura de puertas.

Tras insultarlo, el sujeto descendió del bus, mientras el chofer intentó seguirlo sin lograr alcanzarlo.

Autoridades condenan el ataque

El seremi de Transportes, Henry Campos, rechazó el hecho y anunció acciones legales: "No podemos permitir que se agreda de esa forma a quienes hoy día entregan un servicio esencial".

En esa línea, agregó que "vamos a presentar la denuncia respectiva, porque no podemos permitir que una situación de estas características quede impune".

El hecho generó impacto entre los pasajeros habituales del recorrido, quienes incluso conocen al conductor por su extensa trayectoria. En tanto, la familia de la víctima hizo un llamado a colaborar con información para identificar al agresor, cuyo rostro quedó registrado en el video. Hasta ahora, el sujeto no ha sido ubicado.

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