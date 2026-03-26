Tendrá más de 100 tiendas y un supermercado: Conoce cómo será el nuevo mall outlet en la región de Valparaíso

26 mar. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

La construcción de un nuevo Outlet en La Calera, región de Valparaíso no solo representa crecimiento a nivel comercial y aumento de la plusvalía en la zona, sino también una gran fuente de empleo para los caleranos.

El proyecto está a cargo del grupo Patio y tiene un avance del 80 por ciento. Se espera que a partir de agosto ocurra una apertura inicial y limitada del centro comercial.

Se proyecta que la estructura cuente con más de 100 tiendas de marcas reconocidas y un supermercado Líder, además de locales de comida y estacionamientos. Asimismo, en una reunión sostenida entre Patio y representantes de la Municipalidad de La Calera, se habló de hasta 700 nuevos empleos, que serán gestionados a través de la Oficina de Intermediación Laboral del municipio.

Patio Outlet La Calera. Grupo Patio

¿Cómo será el nuevo Outlet de La Calera?

El recinto estará ubicado en un punto estratégico como lo es el sector de la Rotonda Lautaro. Esto servirá como atractivo para turistas argentinos que visitan la zona y aumenta la oferta de servicios para quienes residen en La Calera y localidades cercanas.

El terreno tiene una extensión de 59 mil m2. Las instalaciones contarán con un microclima especial para cada época del año. Al ser catalogado como Outlet, se espera que los precios sean más accesibles en comparación con otros centros comerciales.

En este sentido, Jaime Munita, gerente general de Grupo Patio, declaró que el proyecto tiene una mirada a largo plazo y su objetivo es "seguir creando espacios con propósito, que aporten valor a las comunidades y al crecimiento sostenible de las ciudades donde estamos presente".

Por su parte, el alcalde de La Calera, Johnny Piraino, destacó la instalación de recintos como este y aseguró que "marca un hito en el crecimiento comercial de nuestra comuna. Este proyecto generará empleo, dinamizará la economía y entregará más y mejores opciones para las familias caleranas".

Todo sobre Nacional