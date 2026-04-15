Mallplaza inauguró nuevo Premium Outlet en Chile: ¿Cómo es y dónde está ubicado?

15 abr. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una estrategia de expansión que busca diversificar su oferta comercial y adaptarse a nuevas formas de consumo, Mallplaza ha ampliado su modelo de centros comerciales, incorporando formatos enfocados en la experiencia del cliente y precios más accesibles.

Dentro de ese plan, la compañía había anticipado la llegada de su primer premium outlet en un nuevo recinto que reúne marcas reconocidas con valores más bajos que los del retail tradicional.

Fue en ese escenario que se inauguró el nuevo Mallplaza Premium Outlet en Concepción, ubicado en la región del Biobío, específicamente en avenida Los Carrera poniente 301. Con la apertura de este centro comercial, la empresa debuta en el formato comercial que ofrece descuentos que van desde el 40% hasta el 70%, además de experiencias de ocio pensadas para distintos públicos.

¿Cómo es el primer premium outlet de Mallplaza?

Con un evento inaugural que incluyó el corte de cinta y contó con invitados como la comunicadora Vanessa Borghi y la influencer penquista Isabel Calvo, Mallplaza dio inicio a su plan de expansión comercial.

Según consigna el medio regional Canal 9, durante la apertura los ejecutivos de la compañía destacaron que este proyecto busca complementar la oferta existente de Mallplaza Trébol, también ubicado en Concepción.

El nuevo espacio reúne una oferta diversificada de tiendas orientadas a todos los públicos, reuniendo precios convenientes y marcas reconocidas, con el objetivo de consolidarse como un nuevo polo comercial de la capital regional. El recinto está ubicado en el sector del Parque Bicentenario, frente al Teatro Biobío, una zona de alto tránsito en la que busca consolidarse como un espacio para compras y disfrutar en familia.

La estrategia de Mallplaza: expansión y modernización de centros comerciales

Este proyecto forma parte de un plan de crecimiento de Mallplaza, que ha mostrado resultados positivos en sus operaciones. Según datos entregados previamente por la compañía, durante el tercer trimestre de 2025 registró ganancias superiores a los 170 millones de dólares.

La inauguración de su primer premium outlet en Concepción se suma a otros desarrollos de la marca en la región y en el extranjero, entre los que se encuentra un proyecto similar en Perú.

Además, la empresa contempla la ampliación y modernización de otros centros comerciales en Chile. Mallplaza La Serena sumará cerca de 6.000 metros cuadrados a sus instalaciones, en las que abrirá nuevos espacios gastronómicos y de entretenimiento. En Santiago, Mallplaza Norte proyecta mejoras en infraestructura que incluyen nuevas terrazas y propuestas comerciales, con el objetivo de fortalecer la experiencia de los visitantes y aumentar su capacidad operativa.

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