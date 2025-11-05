Mallplaza confirma ubicación de su primer outlet premium en Chile: ¿En qué región será inaugurado?

05 nov. 2025 - 10:39 hrs.

En el marco de la publicación de sus exitosos resultados en el tercer trimestre de 2025 —en el que registró ganancias superiores a los 170 millones de dólares—, Mallplaza ratificó la ubicación del futuro centro comercial con el que debutará en el formato de los outlet.

La propuesta es parte de un ambicioso plan de crecimiento que la compañía impulsará en Chile y Perú, donde también inaugurará un recinto que destaque por tener productos de reconocidas marcas a precios más bajos que en el comercio tradicional.

La estrategia no se traduce solo en nuevos establecimientos. Dos de sus malls —uno en la Metropolitana y otro de región— se ampliarán y modernizarán para llevar la experiencia del cliente a otro nivel.

¿Dónde estará el nuevo outlet de Mallplaza?

Tal como venía anticipando Meganoticias.cl, el primer outlet de Mallplaza se emplazará en la región del Biobío, una zona que comercialmente conoce bien, pues allí tiene otros tres retail: Trébol (en Talcahuano), Mirador Bío Bío (en Concepción) y Los Ángeles (en la comuna homónima).

Junto con mencionar que su otro proyecto estará en Atocongo (Perú), la empresa señaló que su outlet "integrará marcas líderes y una propuesta comercial orientada a la experiencia. Esta nueva línea de desarrollo busca aprovechar de mejor forma las eficiencias de los activos y responder a nuevas dinámicas de consumo, ampliando las oportunidades de crecimiento del portafolio".

¿Cómo se llamará el nuevo outlet de Mallplaza en Chile?

Tanto el chileno como el peruano se cobijan bajo la marca Mallplaza Premium Outlets. En el caso del que se levantará en el Biobío, el nombre que corre con más ventaja es Mega Outlet Bío Bío y su variante Megaoutlet Bío Bío.

Después de un extenso trámite, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual aprobó parcialmente ambas denominaciones. Lo de "parcial" está en que la marca no puede ser utilizada para determinadas clases de servicios (venta al mayor y al menor de productos de la clase 16, descuentos, seguros, etcétera); pero sí para vender al por mayor y al menor artículos de la clase 1 a la 34, eventos con fines comerciales, entre otros.

El logotipo y el isotipo del primer outlet de Mallplaza.

Las transformaciones de dos malls chilenos

La compañía detalló que Mallplaza La Serena se habilitará un nuevo polo gastronómico y de entretenimiento, junto con 6.000 metros cuadrados adicionales de superficie arrendable, que fortalecerán su posición como referente en la región de Coquimbo.

Mientras que en Mallplaza Norte, ubicado en Huechuraba, se desarrollará una modernización de tiendas, terrazas y la incorporación de una Autoplaza (concesionaria de vehículos) que "marcarán un salto en su productividad, tráfico y experiencia urbana", concluyó la entidad.

