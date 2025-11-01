Tienda chilena de ropa llega a Argentina para competir con Shein y Temu: Destacan alternativa low cost y precios ultracompetitivos

01 nov. 2025 - 02:25 hrs.

Una reconocida tienda de ropa de origen chileno expandió su territorio a tierras argentinas, puesto que comenzó a realizar ventas en el país vecino.

Se trata de la cadena de ropa Tricot, con presencia a lo largo de todo Chile con 100 sucursales y que logró, por primera vez en su historia, llegar a territorios extranjeros para extender sus dominios.

Tricot llega a Argentina

Fue el pasado martes 21 de octubre cuando se anunció que Tricot llegó a Argentina y la prensa trasandina ha destacado el arribo de la tienda nacional, definiéndola como una alternativa low cost con precios ultracompetitivos.

Es más, desde Argentina aseguran que Tricot busca posicionarse como competencia directa de otras tiendas internacionales que venden ropa como Shein y Temu, debido a sus precios bajos y calidad similar de sus productos.

Eso sí, cabe destacar que Tricot no cuenta con tienda física en el país vecino, sino que habilitó la venta de productos vía online, es decir, todas las compras se pueden realizar de manera digital a través de su sitio web en pesos argentinos y con despacho en el territorio trasandino.

Desde 1952, Tricot se ha consolidado como una de las tiendas más populares y que permite acceder a prendas a precios bajos, yendo desde ropa interior hasta accesorios para mujer, hombre y niños.

