"Queremos que cada visita sea una experiencia familiar única": Reconocida juguetería confirma llegada a Chile para noviembre

31 oct. 2025 - 11:31 hrs.

La icónica cadena internacional de juguetes Toys"R"Us confirmó las fechas oficiales para su desembarco en Chile, marcando un hito en el mercado sudamericano de jugueterías.

La primera tienda abrirá sus puertas el 8 de noviembre de 2025 en Ripley Parque Arauco, seguida por una segunda inauguración el 9 de noviembre en Ripley Mall Marina Arauco.

"Queremos que cada visita a Toys"R"Us sea una experiencia familiar única, un espacio donde padres e hijos compartan el juego y la emoción de descubrir juntos", señaló Jacko Alvo, gerente de Negocios Corporativos de Ripley Corp, empresa que trae la marca a la región mediante una alianza estratégica.

Expansión regional

La llegada de Toys"R"Us no se limita a Chile. En Perú, la marca también iniciará su expansión con la apertura de su primera tienda en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima, el 15 de noviembre.

Alvo destacó que "estas aperturas son uno de los hitos más importantes para Ripley en 2025 y responden a un trabajo cuidadosamente planificado, que busca transformar el mercado de jugueterías en Chile y Perú con una marca líder global y con más de 70 años de historia".

Más que una juguetería tradicional

Las nuevas tiendas ofrecerán una propuesta innovadora, diseñadas para brindar una experiencia interactiva y familiar, con espacios donde los niños podrán probar los juguetes y disfrutar junto a sus padres.

La emblemática jirafa Geoffrey, símbolo de la marca, también estará presente en esta propuesta que ha llevado a Toys"R"Us a operar más de 1.500 tiendas y plataformas de e-commerce en 35 países del mundo.

Jamie Uitdenhowen, vicepresidente ejecutivo de Toys"R"Us en WHP Global, empresa propietaria de la marca, manifestó su entusiasmo por el lanzamiento: "Estamos muy emocionados por el próximo lanzamiento de Toys"R"Us en Sudamérica junto con Ripley, un socio que comparte nuestra pasión por crear experiencias memorables para las familias".

Uitdenhowen agregó que "Chile y Perú son mercados clave en los que se valora profundamente la calidad, la innovación y los lazos familiares, y estamos encantados de llevar nuestra experiencia de compra única a las familias de la región mientras seguimos celebrando la magia del juego".



