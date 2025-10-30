Sodimac busca trabajadores: Revisa las vacantes disponibles a lo largo de todo el país

30 oct. 2025 - 18:00 hrs.

Sodimac es una empresa del retail nacional que se ha posicionado como la mayor compañía de materiales de construcción y mejoramiento del hogar en Latinoamérica al tener presencia en los mercados de Perú, Colombia, Argentina, Brasil y México.

Sin embargo, el país de origen de la filial de Falabella es Chile, por lo que parte importante de su operación está centrada en los más de 70 locales repartidos en las 16 regiones del territorio nacional.

Con este gran volumen de locales, la empresa está constantemente buscando nuevos trabajadores, por lo que actualmente tiene 85 ofertas laborales disponibles para diversas áreas de la compañía.

¿Cuáles son las ofertas laborales en Sodimac?

De acuerdo a la plataforma sodimac.trabajando.cl (pincha aquí), la empresa actualmente tiene 85 vacantes disponibles para puestos como:

Práctica de operaciones marketplace

Operativo de tienda

Vendedor

Ejecutivo de venta

Dimensionador

Asistente de Servicio al Cliente y Ventas

Experto en Seguridad y Salud Ocupacional

Jefe de Digital Performance

Asistente Social

Operativo de Implementaciones Comerciales

Práctica profesional en Innovación

Analista de Control de Gestión

Jefe de Departamento de Ventas

Si estás interesado en alguno de estos trabajos, puedes postular en la web antes mencionada con una cuenta de la plataforma Trabajando.cl. Si no tienes una, la puedes crear en ese mismo momento con tu email o tu cuenta de LinkedIn al simplemente presionar la opción "Postular" tras leer el detalle de cada oferta.

Todo sobre Ofertas Laborales