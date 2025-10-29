¿Buscando trabajo?: Empresa de recursos humanos ofrece 400 vacantes para este Black Friday

29 oct. 2025 - 16:26 hrs.

Uno de los eventos comerciales más esperados por los ciudadanos es el Black Friday, que este año se realizará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, según informó la Cámara de Comercio de Santiago.

El evento de compras online es una de las últimas oportunidades para adquirir productos a un precio rebajado, considerando también que su desarrollo es semanas antes de Navidad. Pero no solo habrá descuentos, ya que para aquellos que están cesantes, el Black Friday es una excelente opción para encontrar un trabajo.

Empresa de recursos humanos ofrece 400 vacantes

La empresa de recursos humanos SOS Group informó que está buscando a 400 personas para trabajar en el evento de comercio electrónico.

En concreto, las vacantes son para el sector logístico, que dan soporte al comercio online a través del almacenamiento y despacho de productos. Los cargos ofrecidos son para operario de bodega y operador de grúa horquilla.

De acuerdo a lo informado, los sueldos oscilan entre los $630.000 y los $700.000 líquidos mensuales. A continuación, se especifica el número de vacantes y funciones a realizar de cada cargo.

Operario de bodega: son 300 vacantes, con sueldo líquido mensual de $630.000. Se desempeñará en armado y etiquetado de compras por Internet.

Operador de grúa horquilla: son 100 vacantes, con sueldo líquido mensual de $700.000. Se encargará del movimiento de productos al interior del centro logístico. Debe tener licencia de conducir clase D vigente.

Es importante mencionar que SOS Group ofrece un trabajo formal, con contrato laboral y cotizaciones de salud y AFP.

Si bien estas vacantes están consideradas para el plazo de un mes, puede ser que en algunos casos se extiendan un tiempo más.

"Si la persona tiene buen desempeño en Black Friday, probablemente podrá seguir trabajando en los preparativos de Navidad, cuando también se requieran muchos cargos en logística", señaló Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group.

¿Cómo puedo postular a las ofertas laborales que ofrece SOS Group?

Primero, debes considerar que tienes hasta el 14 de noviembre para postular a las vacantes que ofrece la empresa de recursos humanos.

Si estás interesado, puedes ingresar al sitio web de SOS Group (clic acá) o directamente desde el portal Computrabajo (clic acá).

Todo sobre Black Friday