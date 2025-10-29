Con capacitación pagada: Metro de Santiago busca nuevos guardias de seguridad y así puedes postular

29 oct. 2025 - 20:30 hrs.

La Gerencia de Seguridad de Metro de Santiago abrió un proceso de selección para contratar vigilantes privados y ofrecen una capacitación remunerada de cuatro meses, además de contrato indefinido directo con la empresa una vez aprobado el programa de formación.

Esta oportunidad laboral representa una vía de ingreso estable a una de las empresas de transporte más importantes del país, con acceso a bonos y beneficios corporativos desde el inicio de la relación contractual.

¿Qué busca Metro?

Los candidatos deben cumplir con el siguiente perfil establecido por la Gerencia de Seguridad de Metro:

Requisitos básicos:

Enseñanza Media completa

Nacionalidad chilena o extranjeros con permanencia definitiva

Mínimo 21 años (requisito OS-10)

Formación requerida:

Haber realizado el Servicio Militar, o

Haber sido parte de las Fuerzas del Orden, o tener curso de tiro vigente de empresa acreditada por OS-10

Experiencia laboral:

Mínimo 6 meses de experiencia en:

Cargos relacionados con seguridad privada (idealmente con atención al público) Uso y porte de armas de fuego Se considerará a quienes no posean la experiencia anteriormente descrita, pero cuenten con experiencia como guardia, cajeros o asistentes de andén en Metro a través de empresas contratistas.

Capacitación pagada y contrato directo

Según informó Metro, los postulantes seleccionados recibirán una capacitación pagada durante cuatro meses. Una vez aprobada esta etapa de formación, se les otorgará un contrato indefinido directo con la empresa y se les asignará un turno de trabajo, lo que incluye acceso a bonos e importantes beneficios corporativos.

Un aspecto destacable es que no es excluyente contar con el curso OS-10, por lo que quienes no posean esta certificación pueden igualmente postular al cargo de “Vigilante Privado”.

El portal de postulación indica que el personal seleccionado deberá ejecutar seguridad integral y brindar atención de calidad a los usuarios en los recintos de Metro, incluyendo estaciones, trenes, andenes, accesos, salidas, talleres, cocheras, intermodales y cualquier otra instalación de la red.

Proceso de postulación paso a paso

Si cumples con los requisitos, sigue estos pasos para postular:

Ingresa al sitio web oficial de trabajos de Metro (clic aquí)

Haz clic en el botón “ Postular ”

” Inicia sesión con tu correo y contraseña del portal Trabajando.com, o utiliza tus cuentas de LinkedIn, Google o Microsoft. Si no tienes cuenta, puedes crear una en el momento

del portal Trabajando.com, o utiliza tus cuentas de LinkedIn, Google o Microsoft. Si no tienes cuenta, puedes crear una en el momento Completa el formulario de postulación

Finalmente, solo espera la notificación para continuar con las siguientes etapas del proceso de selección.

