¿Quieres trabajar en la industria energética? 16 empresas ofrecerán empleos a mujeres este miércoles en Santiago

Este miércoles 29 de octubre se realizará la séptima versión de la Feria Laboral Energía + Mujeres, un evento organizado por el Ministerio de Energía que busca impulsar la empleabilidad femenina en el sector energético chileno.

La feria reunirá a empresas líderes, instituciones públicas, organizaciones del sector y mujeres interesadas en integrarse o desarrollarse profesionalmente en la industria energética.

En esta edición, el encuentro cuenta con el apoyo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, el Magíster de Ingeniería en Energía UC, el Centro de Energía UC, la Asociación Gremial de Mujeres en Energía y ANESCO Chile.

¿Qué empresas participan?

Según la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), estarán presentes 16 empresas del rubro energético ofreciendo vacantes en distintos puestos, entre ellas:

Technit Ingeniería y Construcción

Michael Page International Chile LTDA

Coordinador Eléctrico Nacional

Acciona Energía Chile

Siemens Energy

Transelec S.A

Metro de Santiago

Atcom, entre otras.

Revisa el listado completo de empresas, ofertas laborales y ubicación en la feria ingresando aquí.

¿Dónde se realizará la feria y cómo postular?

La actividad se llevará a cabo entre las 09:00 y las 14:00 horas en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, Santiago, Región Metropolitana.

Las interesadas deben inscribirse previamente en el formulario oficial antes de asistir al evento (pincha aquí).

