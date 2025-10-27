Codelco busca trabajadores en distintas regiones de Chile: ¿Cuáles son las vacantes disponibles?

27 oct. 2025 - 20:00 hrs.

¿Estás sin trabajo o te quieres cambiar? La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) busca incorporar nuevos trabajadores en diversas regiones de Chile.

La empresa estatal, considerada una de las más importantes por su aporte económico a las arcas fiscales, tiene disponibles ofertas laborales para distintos cargos en la Región Metropolitana y principalmente en zonas mineras del norte, centro y centro sur de Chile.

¿Qué busca Codelco?

Entre las vacantes disponibles se encuentran:

Operadores/as Mina Rajo en la Región de Valparaíso Instructor/a de Equipos Mina en Atacama Supervisor/a de Estrategia y Control de Gestión en Antofagasta Ingeniero/a en Mantenimiento de Equipos Eléctricos en Antofagasta Enfermera Jefe en Unidad de Calidad para la Gerencia Hospital del Cobre en Antofagasta Ingeniero/a de Planificación Largo Plazo en Antofagasta Ingeniero/a en Servicios Transversales para la Gerencia de Servicios en Antofagasta Jefe/a de Mantenimiento Mina en O’Higgins Ingeniero/a de Mantenimiento en Mina Subterránea en Antofagasta Operador OP en O’Higgins Convocatoria para Mantenedoras Planta Eléctrica, Electrónica y Mecánica (Plazo Fijo) en Valparaíso

¿Cómo postular?

Cada empleo cuenta con un plazo de postulación y hora de cierre definidos por Codelco, por lo que es importante verificar que te encuentras dentro del periodo antes de enviar tu solicitud.

Para postular, debes ingresar a empleos.codelco.cl, seleccionar la vacante de interés y hacer clic en “Póstula Aquí”. Podrás enviar la solicitud en ese momento o iniciar la candidatura con tu perfil de LinkedIn.

La empresa indica que el Curriculum Vitae “debe contener información que acredite el cumplimiento de los requisitos y no debe exceder las cuatro páginas”.

Todo sobre Ofertas Laborales