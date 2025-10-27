Trabajos en el Poder Judicial: Conoce las ofertas laborales y cómo postular

27 oct. 2025 - 18:00 hrs.

El Poder Judicial, conformado por tribunales de diversa competencia como la Corte Suprema y Corte de Apelaciones, entre otras, está en busca de trabajadores y trabajadoras con diversas ofertas laborales que tienen disponibles.

Este poder del Estado tiene abierta la convocatoria para postular a sus concursos públicos, los cuales son más de una decena para distintos puestos en distintas zonas del país.

¿Cuáles son los concursos en postulación que tiene el Poder Judicial?

Algunos de los concursos que el Poder Judicial tiene abiertos, actualizados al 27 de octubre, son los siguientes:

Juez (Juzgado de Familia de Arica)

Receptor Judicial (Corte de Apelaciones de Santiago)

Juez (7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago)

Juez (22° Juzgado Civil de Santiago)

Juez (Juzgado de Garantía de Calama)

Juez (Juzgado de Letras de Familia- Garantía de y Trabajo de Alto Hospicio)

Secretario (3° Juzgado de Letras de Coquimbo)

Para conocer todos los concursos disponibles y sus detalles, hay que entrar al sitio www.pjud.cl/transparencia/trabaje-con-nosotros y hacer clic en "concursos en postulación".

¿Cómo puedo postular?

El Poder Judicial informó que para postular a alguna de sus vacantes laborales, hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web http://postulaciones.pjud.cl/, de preferencia con Google Chrome, y seleccionar el ícono "Crear Cuenta".

http://postulaciones.pjud.cl/, de preferencia con Google Chrome, y seleccionar el ícono "Crear Cuenta". Ingresar los datos en el formulario de registro , leer y acepta las condiciones y bases de concursos a los que desea postular.

, leer y acepta las condiciones y bases de concursos a los que desea postular. Adjuntar el certificado de título en formato PDF en el menú "Mis Antecedentes", "Mis Profesiones", presionando el botón "Agregar", completando el formulario de ingreso y presionando "Confirmar", para finalmente añadir el título, luego de seleccionar el ícono con forma de clip de la profesión ingresada.

en formato PDF en el menú "Mis Antecedentes", "Mis Profesiones", presionando el botón "Agregar", completando el formulario de ingreso y presionando "Confirmar", para finalmente añadir el título, luego de seleccionar el ícono con forma de clip de la profesión ingresada. Adjuntar la documentación requerida en formato PDF para el concurso, presionando el menú principal "Mis Antecedentes", "Mis Documentos" y escogiendo el tipo de concurso al cual se desea postular. Finalmente, hay que adjuntar los documentos requeridos conforme a las bases del concurso, con el ícono con forma de clip.

para el concurso, presionando el menú principal "Mis Antecedentes", "Mis Documentos" y escogiendo el tipo de concurso al cual se desea postular. Finalmente, hay que adjuntar los documentos requeridos conforme a las bases del concurso, con el ícono con forma de clip. Completar las declaraciones solicitadas , presionando el menú principal "Mis Antecedentes", "Mis Documentos", "Mis Declaraciones", desde donde se desplegará un listado y habrá que escoger las que correspondan según lo establecido en las Bases del concurso al cual se postula, registrando los datos que solicita el "Formulario Electrónico" al que se accede a través del ícono del costado izquierdo.

, presionando el menú principal "Mis Antecedentes", "Mis Documentos", "Mis Declaraciones", desde donde se desplegará un listado y habrá que escoger las que correspondan según lo establecido en las Bases del concurso al cual se postula, registrando los datos que solicita el "Formulario Electrónico" al que se accede a través del ícono del costado izquierdo. Postular al concurso ingresando en el menú principal "Concursos en Postulación" y filtrando por N° de concurso, jurisdicción o tipo de concurso. Finalmente, para postular al concurso, hay que presionar "Postular".

