Colún está buscando trabajadores: Conoce las ofertas laborales y cómo postular a ellas

24 oct. 2025 - 18:00 hrs.

Colun, empresa conocida por la comercialización de productos lácteos, es una de las empresas de alimentos más importantes a nivel país. Actualmente, la compañía nacional está ofreciendo una decena de ofertas laborales en diferentes rubros y a lo largo del territorio.

Las vacantes disponibles se encuentran ubicadas en las regiones , Metropolitana, Los Ríos y Antofagasta, entre otras.

¿Cuáles son las ofertas laborales que ofrece Colun?

Las vacantes disponibles a este viernes 24 de octubre son:

Asistente de laboratorio (Los Ríos)

Vendedor (Santiago)

Encargado de normativas ambientales (Los Ríos)

Mecánico de turno (Los Ríos)

Técnico en mantenimiento (Santiago)

Vendedor de ruta (Antofagasta)

Ingeniero control de gestión (Los Ríos)

Analista en control de calidad de insumo (Los Ríos)

¿Cómo postular?

Para conocer todos los cargos disponibles y postular a los mismos, si es que estás interesado, puedes hacerlo entrando a este link.

Después de elegir la vacante de tu preferencia, selecciona el botón que dice "postulación rápida". Posteriormente, se te solicitará crear una cuenta en la plataforma Laborum, donde se encuentra publicado el aviso. En todo caso, también puedes ingresar con tus credenciales de LinkedIn o Google.

