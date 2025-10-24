Metro de Santiago busca trabajadores: Revisa los cargos y cómo postular

24 oct. 2025 - 20:00 hrs.

Metro de Santiago continúa ampliando su equipo y ha publicado nuevas ofertas laborales en la plataforma Trabajando.cl. Actualmente, el tren subterráneo mantiene 25 vacantes activas, de las cuales seis fueron incorporadas recientemente.

La mayoría de los cargos requiere experiencia previa y títulos profesionales específicos, dependiendo del puesto al que se postule.

¿Qué busca Metro de Santiago?

Entre las vacantes disponibles se encuentran:

Ingeniero/a de Proyecto de Ventilación Forzada

Analista Financiero

Ingeniero/a de Proyecto Eléctrico

Programador/a de Mantenimiento

Jefe/a de Proyecto Junior en obras civiles, montajes y arquitectura

Jefe/a de Proyecto en las mismas áreas.

También hay empleos de Ingeniero de Proyecto, Jefe/a de Proyecto de Ingeniería en Obras Civiles, Jefe/a de Planificación, Especialista en Adquisiciones, Agente Operativo y Técnico Administrativo de Beneficios (plazo fijo), entre otros.

¿Cómo postular?

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial de Metro en Trabajando.cl, donde podrán revisar los requisitos, el proceso de selección y los beneficios asociados a cada cargo.

Para postular, es necesario registrarse en el portal o acceder con una cuenta de Google, Microsoft o LinkedIn y luego completar toda la información que te indique la plataforma.

