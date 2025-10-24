Metro vuelve a expulsar al "Chavo del 8": Usuarios lo han acusado de tener actitud agresiva y de acoso

24 oct. 2025 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

El "Chavo del Metro de Santiago" sigue dando que hablar, ya que continúa pidiendo dinero en los vagones de trenes y provocando situaciones que alteran la tranquilidad de quienes utilizan el servicio, por lo que nuevamente fue retirado de las instalaciones.

Se trata de un hombre que desde hace varios años recorre las estaciones, especialmente de la Línea 4, vestido como el tradicional personaje creado por Chespirito, solicitando ayuda monetaria bajo el argumento de tener una discapacidad. Para acompañar su presentación, utiliza un parlante desde el que suena la clásica canción "Qué bonita vecindad".

¿Qué dijo Metro?

En una publicación en redes sociales, el tren subterráneo informó en sus redes sociales que este viernes "'el Chavo del 8' ha sido retirado una vez más por incivilidades. En Metro seguimos reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el buen comportamiento al interior de la red".

Según se puede apreciar en las imágenes compartidas en la publicación, el hombre fue expulsado por personal de seguridad del Metro de una estación de la Línea 2.

"Invitamos a las personas a denunciar cualquier acto que afecte la convivencia llamando al 1411 (denuncia de seguridad) o 1488 (denuncia de acoso), y a no donar dinero al interior de la red", indicó el servicio.

“El Chavo del 8” ha sido retirado una vez más por incivilidades. En Metro seguimos reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el buen comportamiento al interior de la red. Invitamos a las personas a denunciar cualquier acto que afecte la convivencia llamando al 1411… pic.twitter.com/VcWpiHQsMs — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 24, 2025

Denuncias en redes sociales contra el "Chavo del 8 del Metro"

En el último tiempo el personaje ha tomado relevancia en redes sociales como TikTok y X, donde diversos usuarios han denunciado que el "Chavo del Metro" adopta una actitud agresiva cuando no se le entrega dinero.

Además, algunas mujeres han asegurado que el hombre las ha acosado o incomodado con miradas o acercamientos inapropiados, lo que ha intensificado las críticas.

Si bien desde Metro han señalado que "en general es inofensivo", aseguraron que en más de una ocasión se le ha solicitado que abandone las instalaciones.

