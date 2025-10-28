Ofrecen sueldos de casi $3,5 millones: Carabineros abre nuevas ofertas laborales para civiles
- Por Nicolás Díaz
Con la finalidad de fortalecer las áreas administrativas, técnicas, de salud y de servicios, Carabineros de Chile abrió el pasado viernes 24 de octubre nuevas ofertas laborales para que civiles se incorporen a la institución.
Las postulaciones al proceso que busca incorporar profesionales y técnicos que apoyen el funcionamiento interno de distintas reparticiones en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y La Araucanía estarán abiertas hasta el próximo domingo 2 de noviembre.
Entre los cargos disponibles se cuentan administrativos, abogados, ingenieros, técnicos y operarios, con sueldos que varían entre los $607.040 y los $3.409.344, dependiendo del perfil y la especialidad del puesto.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son los puestos para civiles en Carabineros?
Las ofertas laborales para civiles actualmente disponibles en Carabineros son las siguientes:
- 1 Recepcionista
- 2 Mantención de Cuarteles
- 1 Técnico de Cocina
- 4 Administrativos
- 1 Consultor SAP FI
- 1 Técnico Operador de Planta
- 3 Profesionales de la Salud Receptor de Muestras
- 1 Ingeniero en Informática
- 1 Ingeniero en Control de Gestión
- 1 Carpintero
- 2 Abogados
- 1 Mecánico
- 1 Operador de Emergencia
- 1 Telefonista
Para postular debes ingresar a www.carabineros.cl y dirigirte a la sección "Trabaja con Nosotros". Al ingresar podrás ver el detalle de cada una de las vacantes, como los requisitos, funciones a desempeñar y las condiciones del trabajo.
Si alguna de estas ofertas es de tu interés, solamente deberás pinchar en el botón "Postular" y el sistema te hará ingresar usando tu ClaveÚnica para ingresar la información y documentos necesarios para completar la postulación.
Leer más de
Notas relacionadas