Ofrecen sueldos de casi $3,5 millones: Carabineros abre nuevas ofertas laborales para civiles

28 oct. 2025 - 18:00 hrs.

Con la finalidad de fortalecer las áreas administrativas, técnicas, de salud y de servicios, Carabineros de Chile abrió el pasado viernes 24 de octubre nuevas ofertas laborales para que civiles se incorporen a la institución.

Las postulaciones al proceso que busca incorporar profesionales y técnicos que apoyen el funcionamiento interno de distintas reparticiones en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y La Araucanía estarán abiertas hasta el próximo domingo 2 de noviembre.

Entre los cargos disponibles se cuentan administrativos, abogados, ingenieros, técnicos y operarios, con sueldos que varían entre los $607.040 y los $3.409.344, dependiendo del perfil y la especialidad del puesto.

¿Cuáles son los puestos para civiles en Carabineros?

Las ofertas laborales para civiles actualmente disponibles en Carabineros son las siguientes:

1 Recepcionista

2 Mantención de Cuarteles

1 Técnico de Cocina

4 Administrativos

1 Consultor SAP FI

1 Técnico Operador de Planta

3 Profesionales de la Salud Receptor de Muestras

1 Ingeniero en Informática

1 Ingeniero en Control de Gestión

1 Carpintero

2 Abogados

1 Mecánico

1 Operador de Emergencia

1 Telefonista

Para postular debes ingresar a www.carabineros.cl y dirigirte a la sección "Trabaja con Nosotros". Al ingresar podrás ver el detalle de cada una de las vacantes, como los requisitos, funciones a desempeñar y las condiciones del trabajo.

Si alguna de estas ofertas es de tu interés, solamente deberás pinchar en el botón "Postular" y el sistema te hará ingresar usando tu ClaveÚnica para ingresar la información y documentos necesarios para completar la postulación.

