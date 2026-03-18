"Remember The Summit": El documental que revive la hazaña de los primeros en subir a la cumbre de Torres del Paine

18 mar. 2026 - 19:40 hrs.

El legendario montañista británico Chris Bonington, de 91 años y considerado uno de los grandes exponentes del montañismo mundial, regresó a Chile para rememorar una de sus mayores hazañas y narrar en primera persona el documental “Remember The Summit”.

El filme aborda la expedición que Bonington realizó en 1963 junto a Don Whillans, cuando ambos se propusieron alcanzar por primera vez la cumbre de la Torre Central de Torres del Paine, objetivo que lograron, marcando un hito en la historia de la escalada.

El currículum del montañista inglés es amplio y destacado, con múltiples primeras ascensiones en cumbres emblemáticas como el Mont Blanc, el Himalaya y el monte Everest. Sin embargo, la geografía chilena también forma parte clave de su legado.

Los detalles del documental

Sebastián Gómez, gerente de turismo de Estancia Cerro Guido, hotel a cargo de la producción ejecutiva del documental “Remember The Summit”, explicó que “en esa época, la Torre Central era considerada uno de los ‘últimos grandes problemas’ de la escalada mundial”.

“Otros ya lo habían intentado, incluyendo una expedición italiana que competía codo a codo con los británicos en una carrera que recordaba la mística conquista de los polos, pero no lo lograron”, agrega.

Fue así como el montañista inglés, junto al realizador francés Timothy Dhalleine —radicado hace décadas en la Patagonia chilena—, revivieron el recorrido hacia la cumbre para dar forma a esta pieza documental narrada en primera persona.

“Gracias a que en la década de los sesenta Bonignton vino a Chile con un equipo audiovisual, tuvimos un material de lujo como punto de partida para desarrollar el documental, con imágenes de la época registradas en formato cine. Todos los involucrados estamos felices con el resultado. Ahora nos embarcaremos en una gira por los principales festivales del circuito de documentales ligados a la montaña”, adelanta.

Chris Bonington

“Remember The Summit” tiene como momento cúlmine la escalada de una pared vertical de 800 metros, de alta dificultad técnica para la época, donde Chris Bonington y Don Whillans avanzaron por fisuras estrechas, en medio del constante riesgo que implicaban las cuerdas de cáñamo y nailon.

Como describió el propio Bonington sobre la jornada final: “El viento no soplaba, golpeaba. Era un enemigo físico que te empujaba fuera de la roca”.

De este modo, el 16 de enero de 1963, ambos alcanzaron la cima, logrando lo que hasta entonces parecía imposible.

Estreno y proyección internacional

La primera exhibición del documental “Remember The Summit” se realizó en el gimnasio de Villa Cerro Guido, con un lleno total de más de 600 personas provenientes de Puerto Natales y distintos hoteles de Torres del Paine. El evento culminó con una ovación de pie del público.

Actualmente, el documental inicia su distribución en el circuito internacional. Según adelantó Timothy Dhalleine, existe una alta probabilidad de que sea exhibido en el reconocido Kendal Mountain Festival, en Reino Unido.

“Para nosotros esta obra es mucho más que una historia de montaña: es un relato sobre la memoria y el paso del tiempo. Poder presentarlo en el Kendal Mountain Festival sería muy especial para todos, además, porque es el sueño de Chris, y queremos honrarlo compartiendo esta historia con el mundo. Espero que lleguemos a esa instancia”, confiesa Timothy Dhalleine.