"Una batalla tras otra" es la gran vencedora de los Premios Oscar 2026: Conoce a los principales ganadores

16 mar. 2026 - 00:10 hrs.

Este domingo 15 de marzo se llevó adelante la versión número 98 de los Premios Oscar, ceremonia que se propone distinguir a las producciones cinematográficas más célebres de Hollywood y parte del mundo.

La épica "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, triunfó al llevarse seis estatuillas, incluyendo la más importante de la noche a "mejor película". Le siguió la otra favorita de la gala, "Pecadores", el horror vampírico de Ryan Coogler, que capitalizó cuatro de sus 16 nominaciones.

Lista de principales ganadores:

Mejor película: "Una batalla tras otra"

Mejor director: Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Mejor actor: Michael B. Jordan, "Pecadores"

Mejor actriz: Jessie Buckley, "Hamnet"

Mejor actor de reparto: Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Mejor película internacional: "Valor sentimental" (Noruega)

Mejor película animada: "Las guerreras k-pop"

Mejor documental: "Mr. Nobody Against Putin"