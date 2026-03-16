"Una batalla tras otra" es la gran vencedora de los Premios Oscar 2026: Conoce a los principales ganadores
- Por AFP | Emilio Senn
Este domingo 15 de marzo se llevó adelante la versión número 98 de los Premios Oscar, ceremonia que se propone distinguir a las producciones cinematográficas más célebres de Hollywood y parte del mundo.
La épica "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, triunfó al llevarse seis estatuillas, incluyendo la más importante de la noche a "mejor película". Le siguió la otra favorita de la gala, "Pecadores", el horror vampírico de Ryan Coogler, que capitalizó cuatro de sus 16 nominaciones.
Lista de principales ganadores:
Mejor película: "Una batalla tras otra"Ir a la siguiente nota
Mejor director: Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"
Mejor actor: Michael B. Jordan, "Pecadores"
Mejor actriz: Jessie Buckley, "Hamnet"
Mejor actor de reparto: Sean Penn, "Una batalla tras otra"
Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, "La hora de la desaparición"
Mejor película internacional: "Valor sentimental" (Noruega)
Mejor película animada: "Las guerreras k-pop"
Mejor documental: "Mr. Nobody Against Putin"
Leer más de