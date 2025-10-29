SQM busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales y cómo postular a ellas

29 oct. 2025 - 18:00 hrs.

Una de las empresas más importantes y reconocidas en el ámbito minero es la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich), firma de carácter privado dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización del nitrato de potasio, entre otros.

Actualmente, la compañía está en busca de trabajadores para desempeñarse en distintas funciones y en diversas localidades a lo largo del país.

¿Cuáles son las ofertas laborales que SQM tiene disponibles?

Algunas de las ofertas laborales, actualizadas al 29 de octubre, son las siguientes:

Ingeniero/a analista hidrogeológico/a (Nueva Victoria)

Ingeniero/a de estudios (Santiago)

Asesor/a en prevención de riesgos (María Elena)

Ingeniero/a de proyectos hidráulicos (Nueva Victoria)

Cargador/a de tiros (Nueva Victoria)

Investigador/a de procesos (Coya Sur)

Encargado/a de emergencia (Nueva Victoria)

Analista de compensaciones (Santiago)

¿Cómo postular?

Para ver esta y todas las ofertas laborales que SQM tiene disponibles, puedes acceder al siguiente enlace. Una vez ahí, deberás seleccionar la que más te atraiga.

Una vez desplegada la nueva página, podrás ver los requisitos, los objetivos del cargo y las condiciones del mismo.

Para finalizar la postulación, si así lo deseas, deberás iniciar sesión con tu cuenta del sitio web. En caso de que no la tengas, la puedes crear en el mismo lugar.

