Cadena de farmacias "low cost" llega a Chile: Devolverá el doble de la diferencia si hay productos más baratos en la competencia

28 oct. 2025 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

La mexicana Femsa Salud, controladora de las cadenas Cruz Verde y Maicao, inauguró en la comuna de Estación Central la primera sucursal de sus nuevas farmacias "low cost". Se trata de Super Sana, marca con la que buscan revolucionar el rubro de la venta de medicamentos en Chile.

Nueva farmacia "low cost" llega a Chile

De acuerdo al Diario Financiero (DF), Super Sana operará en el país con un formato de bajo costo y un surtido de más de 1.400 productos, replicando el modelo que la multinacional ya implementó en Ecuador y Colombia bajo los nombres Sana Sana y Rana que Sana, respectivamente.

A través de un comunicado, la compañía anunció la apertura de su primera sucursal -en Estación Central- y explicó que ya están contemplados otros dos locales en la Región Metropolitana. Tras esto, evaluarán otros puntos del país en donde desplegar este nuevo formato.

La multinacional mexicana explicó que sus farmacias "low cost" se basan en "puntos de venta de menor superficie y una estructura operacional más liviana que permite reducir costos".

"El 75% de nuestra oferta de más de 1.400 productos corresponde a medicamentos -principalmente genéricos y bioequivalentes- los que fueron especialmente seleccionados para satisfacer las principales necesidades de salud de la población", señaló el director de Operaciones de Femsa Salud Chile, José Ignacio Larrondo.

Gracias a esta estructura operacional, los consumidores chilenos pueden sacar cuentas alegres, ya que Super Sana realizó una atractiva promesa que le pone presión a sus competidores: "En caso de encontrar productos de menor valor en otra farmacia, devolverá el doble de la diferencia".

