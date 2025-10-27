Será el primero de la Región Metropolitana: ¿Cuándo abrirá el mall outlet que estará en Puente Alto?

27 oct. 2025 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo centro comercial abrirá prontamente sus puertas en la comuna de Puente Alto. Se trata del primer mall en formato outlet de Vivo SpA en la Región Metropolitana, y estará emplazado ni más ni menos que en la comuna más populosa de la capital.

De esta manera, el compromiso de la compañía será ofrecer productos de grandes marcas a precios más bajos que el comercio tradicional.

Así será el nuevo mall que tendrá la comuna de Puente Alto

Según lo especificado, el espacio tendrá como principal característica la integración de áreas verdes en un recinto que contará con 12.000 metros cuadrados, además de una gran conectividad al estar ubicado en Avenida Concha y Toro, a pasos de la estación Elisa Correa de la Línea 4 del Metro.

En lo que respecta a sus obras, estas comenzaron en julio de 2024 y demandaron una inversión de 538.000 UF, más de 21.200 millones de pesos.

Según asegura la empresa, el proyecto presentará "una nueva propuesta comercial y gastronómica" para Puente Alto (tiendas, restaurantes, gimnasio, servicios y zonas de entretención) y "ofrecerá a sus clientes tiendas a precios convenientes, restaurantes, gimnasio y 1.500 estacionamientos, todo con una vista directa a la naturaleza".

En su última memoria anual, la compañía agregó que "con foco en el ahorro, el centro prioriza una experiencia de compra atractiva y funcional en un espacio abierto y accesible”, todo para “satisfacer las necesidades de visitantes provenientes de distintos puntos de Santiago".

¿Cuándo sería la inauguración del Vivo Outlet Parque Los Toros?

Tras comenzar su construcción durante 2024, se estimó un plazo de doce meses para su construcción. En las últimas actualizaciones, Vivo SpA señaló que la inauguración está programada para el segundo semestre de 2025, en una fecha que será revelada oportunamente.

Al cierre de 2024, de los 21.000 metros cuadrados de superficie arrendable, la controladora ya tenía acordado el 70% para la ubicación de tiendas, "cifra que anticipa un excelente escenario para la apertura", concluyó.

