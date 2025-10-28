Reconocida marca deportiva de origen suizo gana juicio y podrá operar en Chile

28 oct. 2025 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un fallo favorable fue el que recibió una reconocida marca deportiva de cara a sus operaciones en Chile, luego de que el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) diera el visto bueno a la firma para funcionar con su nombre en el país.

Tras una intensa batalla legal, la marca de origen suizo logró revertir el rechazo inicial que le impedía operar bajo su denominación en territorio nacional.

Se trata de "ON", una compañía vinculada, por ejemplo, a la leyenda del tenis Roger Federer y a otros jugadores del deporte blanco, como Ben Shelton, quien actualmente se encuentra entre los diez mejores del ranking mundial.

Podrá operar en Chile

Finalmente, el TDPI desestimó las objeciones iniciales, basadas en la existencia de una marca similar. Así, la decisión permite a la firma suiza comercializar oficialmente en Chile.

Según indican desde la propia marca, la noticia llega en un momento clave para el mercado deportivo nacional, "que está experimentando una creciente demanda de productos premium para running y actividades outdoor".

Gracias a esto, la compañía podrá expandir su presencia en el mercado chileno, donde, según ellos, ya cuentan con una base de seguidores en constante crecimiento.

