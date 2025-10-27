Gobierno revela cuánto bajarán las cuentas de la luz tras acuerdo con las generadoras

27 oct. 2025 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el acuerdo alcanzado con la transmisora Transelec, para devolver el dinero que se cobró de más en las cuentas de luz, el Gobierno reveló cuánto bajarían los cobros por el consumo de energía a partir del año 2026.

En específico, la baja en las boletas se hará efectiva entre enero y junio del próximo año, cuando se haga efectivo el próximo ajuste tarifario.

¿Cuánto bajarán las cuentas de la luz?

"Le conté al presidente que ya tenemos un acuerdo con las generadoras (…) que va a permitir, devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso", sostuvo el biministro de Energía y Economía, Álvaro García.

En ese sentido, detalló que esto significará que las cuentas vean una rebaja en los cobros, "en torno a los $2 mil al mes para cada hogar, que es exactamente el monto que se cobró de más".

Se devolverán cerca de US$250 millones

El ministro afirmó que se devolverán "aproximadamente US$250". "La grandísima mayoría de esos recursos no han sido pagados por los usuarios, pero sí están en manos de las empresas y corresponde que estén en manos de los usuarios", aclaró.

Cabe recordar que un estudio indicó que la gran mayoría de los cobros en exceso, no se traspasaron directamente a los usuarios, ya que los saldos entre julio de 2022 y junio de 2024 se incluyeron en unos documentos de pago, la mayoría en poder de bancos internacionales y cuyos cobros comenzarían a materializarse en las cuentas de energía de los hogares en 2028.