Golpe a la nostalgia: ¿Cuáles son las razones del cierre de la tienda Panamtur?

25 oct. 2025 - 09:15 hrs.

Como un golpe a la nostalgia se sintió la noticia sobre el cierre de Panamtur, una tienda con más de 80 años de historia y que actualmente está rematando todo su catálogo desde los $500 antes de cerrar para siempre en Avenida Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

El anuncio caló hondo en usuarios de redes sociales, que manifestaron haber visitado el negocio junto a sus abuelos o padres cuando eran niños: "Los vamos a extrañar", "gracias por tantos años" y "¿por qué lo bueno tiene que irse?", son algunos de los lamentos.

¿Cuáles son las razones del cierre de Panamtur?

Concebida casi como un patrimonio de la Región Metropolitana, la sucursal siempre se caracterizó por vender prácticamente de todo a precios económicos. Para su clientela fue pionera en conveniencia, antes de la aparición de las tiendas "Todo a mil" y el boom de los mall chinos y las tiendas digitales extranjeras.

"Panamtur era de esos lugares donde uno iba a vitrinear sin saber lo que necesitaba, pero siempre salía con algo", expresó Flavia Raglianti, creadora de contenidos (@soymirante en Instagram) que contó las razones de la clausura.

Panamtur está ubicado en Avenida Apoquindo 5701, en Las Condes (Instagram @soymirante)

Según le comentaron desde la tienda, los motivos están relacionados con que sus dueños "son personas mayores y ya están cansados (ellos son la segunda generación de la familia, ya que los fundadores, sus padres, fallecieron hace tiempo). Se extrañará Panamtur".

"Me despido con mucho aprecio"

Liliana Kotliarenco Azerman es hija del fundador de Panamtur y su gerenta general. Junto con retribuir la publicación de Raglianti, declaró que "sus palabras reflejaron no solo la historia de un emprendimiento, sino también el espíritu, la dedicación y la tradición que mi padre inició hace más de 80 años y que he tenido el orgullo de continuar".

"Cerrar este capítulo ha sido un proceso muy emotivo (...) Me despido con mucho aprecio y agradeciendo a todos nuestros fieles trabajadores y clientes", concluyó.

Pese a que la fecha de cierre no está ratificada, hasta el jueves 30 de octubre estará liquidando sus productos, con precios desde los $500 en artículos como estuches, adornos de Navidad, relojes, juguetes, lámpara a control remoto, masajeadores, entre otros.

