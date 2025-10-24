Se devolverán US$ 135 millones: Detalles del acuerdo del Gobierno con Transelec por cobros extras en cuentas de luz

24 oct. 2025 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó la tarde de este viernes que Transelec anunció el acuerdo con el Gobierno para devolver US$ 135 millones que se cobraron de más en las cuentas de luz, hecho que generó un desmedro en las finanzas domésticas.

¿Qué dijo el biministro Álvaro García por la devolución de los cobros extras en las cuentas de la luz?

El secretario de Estado anunció en un punto de prensa que los dineros serán devueltos a partir del 1 de enero de 2026.

"Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo primero de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas producto de esta devolución", partió diciendo el biministro García.

"Para asegurarnos de que las personas entiendan esto, vamos a incluir esta información en la boleta, vamos a difundirla ampliamente y también hemos iniciado un curso de capacitación a las organizaciones de consumidores para que ellos a su vez difundan cómo las personas pueden verificar que lo que les fue cobrado en exceso está siendo debidamente devuelto", agregó el secretario de Estado.

Sobre los detalles de cómo se llegó al acuerdo, el biministro Álvaro García indicó que "le solicitamos toda la información a Transelec, la información fue revisada por la Comisión Nacional de energía. Además, hemos solicitado al Coordinador Eléctrico que haga la auditoría. Si esa auditoría concluyese que deben ser devueltos más recursos, Transelec tendrá que devolver todos esos recursos adicionales".

Respecto a los US$ 135 millones, García afirmó que "se devuelven de inmediato, para que el Coordinador Eléctrico los administre, incorporándolos en una rebaja en la boleta de cada mes durante este proceso de fijación tarifaria, que va de enero a junio, inclusive".

"Va a ser la misma rebaja en cada boleta", afirmó García, pero recalcó que la cifra exacta se dará a conocer "cuando hayan concluido los dos procesos de auditoría".