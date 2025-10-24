¿Tienes una emergencia bancaria? Este es el nuevo número para contactarte rápido con tu banco

24 oct. 2025 - 12:25 hrs.

En un contexto marcado por el aumento de fraudes digitales, pérdidas de celulares y estafas que afectan a usuarios bancarios en todo el país, la Asociación de Bancos (ABIF) anunció el lanzamiento de un número telefónico único para emergencias bancarias.

Esta medida llega como un esfuerzo conjunto del sector financiero para brindar una vía rápida, confiable y centralizada, que permita a las personas reaccionar ágilmente ante incidentes con sus productos bancarios.

¿Cuál es el nuevo número de emergencias bancarias?

La nueva línea se identifica con el número 1212, diseñado para que cualquier cliente pueda comunicarse directamente con su entidad financiera en casos urgentes.

Al llamar al 1212, el usuario deberá indicar el nombre de su banco y será transferido automáticamente para que la entidad correspondiente efectúe las siguientes acciones:

Bloqueo de tarjetas y dispositivos.

Prevenir transacciones no autorizadas tras un hurto, robo o pérdida de celular o tarjetas.

Este sistema funcionará como un canal exclusivo para emergencias bancarias y operará a nivel nacional. Su implementación fue formalizada mediante una resolución exenta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que incluyó al 1212 como servicio oficial de emergencia bancaria dentro del marco regulatorio vigente para servicios de telecomunicación.

#SOSpecha

La implementación del fono de emergencia va acompañada de la campaña #SOSpecha, creada para educar y alertar a la ciudadanía sobre señales de posibles fraudes.

Bajo este lema, autoridades bancarias y la ABIF invitan a los usuarios a desconfiar de correos, mensajes o llamadas con urgencia inusual, pedir datos sensibles o manipular accesos. La campaña entrega recomendaciones concretas para identificar estafas como phishing, smishing o vishing, y busca reforzar la prudencia digital en un escenario de crecientes riesgos cibernéticos.

