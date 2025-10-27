Tras la llegada de nuevos controladores chinos: Este es el cambio de Construmart

27 oct. 2025 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

Oriental Yuhong será la empresa que, de aquí en más, tomará el control de la marca Construmart. El pasado 15 de octubre, dos días después de que se afianzara su ingreso al país, la compañía asiática inauguró su local número 32.

En rigor, el 13 de octubre, Oriental Yuhong cerró con las sociedades de Gabriel Ruiz-Tagle —que controlaban Construmart— el traspaso final del negocio.

La operación, según consigna La Tercera, implicó un desembolso de 13 millones de dólares. Esa misma jornada se realizó el directorio que formalizó el ingreso de los nuevos controladores y la ratificación de Pedro Colombo como gerente general de la marca.

Contexto de la operación

Gabriel Ruiz-Tagle había adquirido Construmart a finales de 2024 a un grupo de inversionistas locales. El empresario, que por muchos años estuvo ligado a Colo-Colo, poseía junto a su familia el 51% de la propiedad de esta cadena —presente desde Arica a Puerto Montt— a través del fondo de inversión privado (FIP) Hammer. El 49% restante estaba en manos de otros aportantes del fondo.

Estos últimos vendieron su participación a Ruiz-Tagle, quien posteriormente revendió la totalidad a los chinos. La reventa le significó una ganancia del 40%, lo que generó molestia entre algunos socios, entre ellos Julio Campos, quien contrató abogados para analizar opciones.

El cambio que tendrá Construmart

En la ceremonia de inauguración de la tienda de San Pedro de La Paz, Xiong Weifeng —actual director de la firma— indicó que "de cara al futuro, la matriz utilizará Construmart como base regional para continuar profundizando su presencia en el mercado latinoamericano y expandirse gradualmente a los países y regiones vecinos, buscando construir una red de ventas y un sistema de servicio que cubra Latinoamérica".

Todo sobre Empresas