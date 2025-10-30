Shopee anuncia su cierre en Chile: ¿Qué pasará con las compras que ya se realizaron?

30 oct. 2025 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

La plataforma online de compras y ventas al por menor Shopee anunció este jueves 30 de octubre el fin de sus operaciones en Chile para esta misma jornada. Si bien la compañía de origen singapurense no dio razones para su salida del mercado nacional, sí explicó lo que ocurrirá con las compras ya realizadas.

Shopee deja el mercado chileno

"Lamentamos informarte que Shopee cesará sus operaciones hoy, el 30 de octubre a las 11:59 p.m. A partir de ese momento, ya no será posible realizar nuevos pedidos", informó la compañía en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Hoy es el último día para hacer tus compras en Shopee. Desde mañana no se podrán realizar nuevos pedidos", reiteraron al explicar el cierre en una historia de la misma red social.

¿Qué pasará con las compras ya realizadas?

Ante el abrupto cierre de la plataforma en Chile, muchos de sus clientes se preguntan qué ocurrirá con las compras que ya realizaron, si se les entregarán sus productos o simplemente les devolverán el dinero.

Ante esto, en el mismo comunicado inicial, Shopee explicó que "todos los pedidos efectuados antes de esa fecha (este jueves) seguirán siendo procesados y entregados según lo previsto".

"Tus compras serán cumplidas con normalidad, y el servicio de atención al cliente de Shopee continuará disponible para asistirte en cada etapa del proceso y responder cualquier consulta que tengas sobre el estado de tu pedido", agregaron.

