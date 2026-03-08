"Las amo, mujerazas": Yamila Reyna aprovecha el 8M para destacar el rol de sus amigas tras la ruptura con Américo

08 mar. 2026 - 13:16 hrs.

El último tiempo no ha sido agradable para la actriz y comediante argentina Yamila Reyna, ya que ha debido enfrentar una mediática ruptura amorosa con Américo, en donde se ha hablado de varios episodios de violencia por parte del cantante nacional.

En medio de este difícil contexto, Yamila aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para honrar y agradecer a quienes han sido sus principales apoyos en estos momentos: sus amigas.

"Las amo, mujerazas"

"En este 8M, quiero honrar a las mujeres que han llenado mi vida de amor, risas y apoyo incondicional. Mis amigas, mis cómplices, mis grandes tesoros", escribió la standupera en una publicación de Instagram.

"¿Qué sería de mí sin ellas? Su amistad es un regalo, y hoy más que nunca me han demostrado la fuerza y la belleza de sus almas", agregó en el post que contiene un carrusel de fotografías.

Tras esto, Yamila le dio las gracias a sus amigas por "ser mi refugio, mi consejo y mi alegría. Y es aquí, justamente aquí, donde pienso y digo, con el corazón lleno de gratitud, que he hecho un buen camino en esta vida para tenerlas conmigo".

Finalmente, la argentina utilizó su característico humor para recordar que "en mis peores momentos, siempre están ahí, con sus brazos abiertos y sus frases motivadoras como 'Te lo dije weona!' (...) Las amo, mujerazas".

Revisa la publicación de Yamila Reyna

