Renuncia seremi de Salud de Valparaíso en medio de cuestionamientos por su idoneidad

05 abr. 2026 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una creciente controversia, el Ministerio de Salud confirmó este domingo la salida de Aldo Ibani del cargo de seremi de Salud de la Región de Valparaíso, tras aceptar su renuncia presentada durante la jornada.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial de la Seremi de Salud, donde se precisó que la dimisión fue ingresada la tarde del 5 de abril y ya se encuentra formalmente aceptada.

De forma paralela, la autoridad sanitaria informó que Carlos Zamora asumirá como seremi subrogante, función que ejercerá mientras se define a quien ocupará el cargo de manera definitiva. Zamora se desempeñaba previamente como jefe del Departamento de Salud Pública.

Desde la repartición señalaron que el nombre de la nueva autoridad titular será comunicado en los próximos días, aunque no se entregaron mayores antecedentes respecto a las razones que motivaron la salida de Ibani.

¿Por qué estaba cuestionado Aldo Ibani como seremi?

La renuncia ocurre luego de que en redes sociales se intensificaran cuestionamientos hacia el ahora exseremi, en torno a su trayectoria profesional y su idoneidad para el cargo.

Entre los antecedentes que circularon públicamente se mencionaron acusaciones por una presunta venta de productos falsificados, además de dudas sobre su experiencia laboral, lo que generó un debate que escaló rápidamente durante las últimas horas.

Hasta el cierre de esta información, la autoridad sanitaria no había emitido una versión adicional respecto a estos cuestionamientos, ni tampoco se han entregado declaraciones públicas por parte de Ibani.

El caso se suma a una serie de críticas que marcaron su breve paso por la Seremi de Salud, en un escenario que obligó a una rápida definición por parte del Ministerio.