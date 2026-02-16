Hasta 36°C: Senapred declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por calor extremo

16 feb. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró en la mañana de este lunes Alerta Roja para la Región Metropolitana.

La medida fue adoptada debido al calor extremo que se espera para esta semana en la capital, según explicó el organismo a través de su cuenta de X.

Para decretar la Alerta Roja, Senapred consideró la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para el Gran Santiago.

Termómetros marcarán hasta 36°C en la RM

En detalle, la entidad emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas de entre 30°C y 34°C que afectarán a los sectores de cordillera de la costa, valle y precordillera entre este lunes y el miércoles.

Además, la DMC emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas de entre 33°C y 36°C para esos mismos sectores durante el martes.

Desde Senapred señalaron que "con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento".

"Senapred recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo", cerraron.