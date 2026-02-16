Dos heridos graves deja ataque a disparos durante cumpleaños en toma Dignidad de La Florida

16 feb. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 43 años y una adolescente de 16 resultaron gravemente heridos en un ataque con armas de fuego hacia una vivienda de la Toma Dignidad, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, donde se celebraba un cumpleaños.

De acuerdo con información policial, desconocidos a bordo de un automóvil dispararon contra la casa y se dieron a la fuga. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida, donde recibieron atención de urgencia.

El hombre recibió un impacto en el abdomen, mientras que la joven fue alcanzada en el tórax. Ambos permanecen en estado grave, pero fuera de riesgo vital. La investigación por el doble homicidio frustrado quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y de la PDI.

¿Qué dijo la Fiscalía por el doble homicidio frustrado?

Sobre lo ocurrido, la fiscal ECOH Natalia Carrasco señaló que "se encontraban celebrando un cumpleaños en su domicilio, cercano a la Toma Dignidad, y en ese contexto un vehículo pasa por fuera de su domicilio".

La fiscal añadió que "desde el interior del vehículo un sujeto efectúa a lo menos cuatro disparos balísticos hacia el interior del domicilio y dos de ellos habrían impactado a estas víctimas".

"Al ser una toma es bastante difícil el acceso a cámaras de seguridad, pero sí se logró recuperar evidencia balística en las inmediaciones del sitio del suceso y estamos evidentemente evaluando varias líneas investigativas", concluyó.