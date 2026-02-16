No es tu internet: Reportan caída de red social X

16 feb. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este lunes, la red social X, antes conocida como Twitter, ha presentado problemas en su acceso y despliegue, lo que ha sido reportado por usuarios en varias zonas del mundo.

El sitio web Server Status, que muestra la cantidad de reportes sobre fallas de las principales plataformas de internet, muestra que cerca de las 10.45 horas de Chile, comenzó un alza sostenida de usuarios que han informado que no les funcionan sus cuentas.

Al ingresar en la aplicación para celulares, aparece el mensaje "los post no están cargando en este momento", aunque en ocasiones muestra contenido nuevo.

En tanto, desde computadores, al ingresar al sitio web oficial, este queda en la pantalla de carga inicial, que muestra una "X" sobre fondo negro.

Hasta el momento, la empresa no ha entregado una comunicación entregando las causas de la caída de servicio a nivel mundial.