Tiene 117 metros cuadrados y vale más de $400 millones: Así es el lujoso departamento que puso en venta Daniela Nicolás
La modelo chilena Daniela Nicolás anunció que venderá su departamento de soltera, ya que el pasado domingo se casó junto a su pareja y se irán a vivir juntos.
El lujoso departamento tiene aproximadamente 117 metros cuadrados y está avaluado en más de 400 millones de pesos. Cuenta con más de un dormitorio, baño, estacionamiento y terraza.
"Vendo mi departamento de soltera", comentó Nicolás a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación con imágenes y videos en una especie de "room tour" para ver el bien raíz.
Los 117 metros cuadrados se distribuyen en dos dormitorios, dos baños, dos terrazas, una cocina integrada y una cocina integrada con logia.
El departamento ubicado en Lo Barnechea cuenta además con tres espacios para estacionar vehículos y tiene derecho a usar la piscina del condominio.
