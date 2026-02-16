Tiene 117 metros cuadrados y vale más de $400 millones: Así es el lujoso departamento que puso en venta Daniela Nicolás

16 feb. 2026 - 10:47 hrs.

La modelo chilena Daniela Nicolás anunció que venderá su departamento de soltera, ya que el pasado domingo se casó junto a su pareja y se irán a vivir juntos.

El lujoso departamento tiene aproximadamente 117 metros cuadrados y está avaluado en más de 400 millones de pesos. Cuenta con más de un dormitorio, baño, estacionamiento y terraza.

El lujoso departamento de Daniela Nicolás

"Vendo mi departamento de soltera", comentó Nicolás a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación con imágenes y videos en una especie de "room tour" para ver el bien raíz.

Los 117 metros cuadrados se distribuyen en dos dormitorios, dos baños, dos terrazas, una cocina integrada y una cocina integrada con logia.

El departamento ubicado en Lo Barnechea cuenta además con tres espacios para estacionar vehículos y tiene derecho a usar la piscina del condominio.

Revisa el "room tour":