El romántico 14 de Febrero de Alexis Sánchez y su novia Alexandra Litvinova: Su hija recién nacida se robó las miradas

16 feb. 2026 - 16:06 hrs.

Alexis Sánchez vivió un romántico Día de los Enamorados junto a su pareja, Alexandra Litvinova, con quien compartió una íntima celebración en compañía de su hija recién nacida, Bela.

Fue la rusa quien compartió los registros de la celebración a través de sus redes sociales, con una serie de fotografías, en las que incluso aparece la pequeña bebé.

Flores, corazones y pintura: La celebración de Alexis

En una de las publicaciones compartidas por la modelo se pudo ver una mesa con acuarelas y pinturas de corazones que habría hecho con su hija. "El día de San Valentín es un desastre", escribió en tono de broma.

Más tarde, compartió otra historia acompañada de varias fotografías de la celebración del 14 de Febrero, incluyendo un tierno registro de su hija con un enterito que decía "love bug".

Asimismo, en otro de los registros se ven dos tazas vacías de café, con varios corazones colgados y a Alexis de fondo en un espejo.

Por último, la pareja del futbolista subió más imágenes de una pintura con corazones y de un gran ramo de rosas rojas.

