Declaran Alerta Roja en comuna de Laja por incendio forestal cercano a sectores habitados

16 feb. 2026 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó en la tarde de este lunes que declaró Alerta Roja para la comuna de Laja, región del Biobío, por un incendio forestal.

Según lo informado por el organismo, el siniestro se desarrolla "cercano a sectores habitados", lo que llevó a decretar la medida, que estará vigente "desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Los trabajos en terreno

Hasta las 18:00 horas de este lunes, trabajaban en terreno seis brigadas terrestres, un técnico, dos helicópteros y dos aviones cisterna.

Senapred agregó que con la Alerta Roja "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

