Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

16 feb. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 5,2 se registró en la tarde de este lunes en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 18:24 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se produjo 30 kilómetros al Norte de Calama, en la región de Antofagasta. Además, tuvo una profundidad de 101 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este evento.

