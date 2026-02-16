Temblor se siente en la zona centro norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4,7 se registró durante la mañana de este lunes en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 6:19 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 45 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
