Corte de luz afectará a más de 6 mil hogares este lunes en la Región Metropolitana

16 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó que alrededor de 6.200 hogares presentarán interrupciones en el suministro eléctrico durante este lunes 16 de febrero en la Región Metropolitana. De acuerdo a lo señalado en redes sociales de la compañía, la medida podría extenderse por hasta seis horas.

El corte de luz responde a obras de mantenimiento preventivo programados por la empresa externa que opera la red de alta tensión en Subestación San Cristóbal y afectará a distintos puntos del centro de la comuna de Santiago.

"Enel Distribución ha informado oportunamente sobre esta interrupción programada tanto a sus clientes como a las autoridades correspondientes. Asimismo, mantendrá una coordinación permanente con la empresa transmisora para dar seguimiento al desarrollo de los trabajos", declaró la compañía.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

La medida afectará principalmente al centro histórico de Santiago, en los sectores de Barrio Lastarria y Bellas Artes entre las 00:00 y 06:00 horas de este lunes.

Revisa a continuación el mapa compartido por Enel donde detalla los puntos contemplados en el corte de suministro eléctrico.

