Temblor se registra en el norte del país: Esta fue la magnitud del sismo reportada por Sismología
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, a las 19:34 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 13 km al norte de Pica, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 112 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.