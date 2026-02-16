La forma correcta para guardar frutillas y que duren más en el refrigerador

16 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Las frutillas forman parte de la dieta de la mayoría, por su versatilidad, sabor y aporte nutricional. Aprender a almacenarlas correctamente nos permitirá consumirlas todavía frescas y prolongar su vida útil.

Según el sitio web RecetasNestlé, esta fruta posee una buena dosis de antioxidantes, vitaminas (como A, C, E, K) y minerales (como magnesio, calcio, fósforo y hierro…).

Además, se puede incorporar en numerosas recetas de postres, ensaladas y batidos, aportando saciedad y un gran porcentaje de hidratación.

Tips infalibles para almacenar frutillas

Lo principal es revisar bien las frutillas una vez se compren, pues si hay alguna muy estropeada corres el riesgo de dañar las demás. No se recomienda lavarlas antes de guardarlas porque su mayor enemigo es la humedad. Lo ideal es lavarlas justo antes de usarlas o consumirlas.

Es fundamental saber que no se deben sacar los tallos hasta el momento del consumo, pues existe la teoría de que estos fomentan su conservación. Si el envase en el que vienen permite su ventilación y está limpio y seco, se pueden dejar allí.

También está la opción de almacenarlas en otro recipiente, poniendo toallas de cocina en el fondo y tapando con papel film. Se deben hacer algunos agujeros para que el aire circule y ordenarlas con espacio entre ellas para prevenir la reproducción de hongos.

Esta es la forma correcta para guardar frutillas

El almacenamiento correcto de las frutillas depende del momento en el que se van a consumir. Si se van a ingerir el mismo día, se pueden dejar en un sitio fresco, ventilado y sin exposición solar directa.

Si es para días siguientes, es mejor llevarlas al refrigerador, para evitar el crecimiento del moho. A temperaturas por debajo de 5°C, no suelen aparecer hongos.

Con las medidas adecuadas, las frutillas pueden durar entre 4 y 6 días en la heladera. Para disfrutar de su aroma y sabor, es mejor retirarlas del refrigerador 1 o 2 horas antes de su consumo.

En el caso de que pase el plazo de refrigeración y todavía no pienses usarlas, se pueden congelar para smoothies o frappés. En ese contexto, sí conviene lavar, retirar tallos y secar bien antes de congelar.

