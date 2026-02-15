Incendios forestales: Revisa las solicitudes de evacuación emitidas por Senapred

15 feb. 2026 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana se han registrado incendios forestales en comunas de la zona centro del país. Aunque algunas emergencias ya han sido controladas, otras siguen en combate.

Por ello, Senapred ha emitido solicitudes de evacuación en los sectores afectados. A continuación, conoce los llamados a evacuar publicados por el organismo en su cuenta de X este domingo.

Cabe destacar que el primer aviso que aparece en esta nota corresponde al más reciente y se irá actualizando conforme se vayan agregando más solicitudes de Senapred.

Solicitudes de evacuación

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sector La Quesería, en la comuna de Vichuquén, Región del Maule. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/XD8BtsRAwa — SENAPRED (@Senapred) February 15, 2026

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores Culenmapu y Borde del Lago, en la comuna de Vichuquén, Región del Maule. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar con calma… pic.twitter.com/1EqnrQJQy4 — SENAPRED (@Senapred) February 15, 2026

