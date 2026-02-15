Logo Mega

Incendios forestales: Revisa las solicitudes de evacuación emitidas por Senapred

¿Qué pasó? 

Este fin de semana se han registrado incendios forestales en comunas de la zona centro del país. Aunque algunas emergencias ya han sido controladas, otras siguen en combate.

Por ello, Senapred ha emitido solicitudes de evacuación en los sectores afectados. A continuación, conoce los llamados a evacuar publicados por el organismo en su cuenta de X este domingo. 

Cabe destacar que el primer aviso que aparece en esta nota corresponde al más reciente y se irá actualizando conforme se vayan agregando más solicitudes de Senapred.

Solicitudes de evacuación

