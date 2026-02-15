¿Dónde hay bencina gratis este domingo?: Revisa la estación de servicio que regalará combustible por una hora

15 feb. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 15 de febrero, Copec continuó con su campaña de "La Hora Copec", en la que los conductores pueden cargar bencina gratis durante una hora (en una estación específica del país).

Primero fue el turno de Rancagua el pasado lunes, mientras que el martes el beneficio aplicó en la ciudad de La Serena. El miércoles ocurrió en San Felipe, el jueves en Talca, el viernes en Arica, y el sábado en Temuco.

¿Qué estación de Copec regala bencina este domingo?

Para este sábado, la estación de servicio de Copec que regalará bencina entre las 20:00 y las 21:00 horas estará ubicada en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes.

Desde la empresa indicaron que la estación se ubica en la avenida en avenida Bulnes con esquina José González.

Para recibir el beneficio, solo debes ir a la sede entre esos horarios y ya podrás cargar bencina en tu vehículo por un monto máximo de $120.000.