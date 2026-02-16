Fallece el actor Robert Duvall a los 95 años: Fue reconocido por su actuación en la saga de El Padrino
¿Qué pasó?
El actor estadounidense Robert Duvall falleció el pasado domingo a los 95 años, según comunicó su esposa Luciana Duvall en redes sociales.
La estrella de Hollywood era reconocida por interpretar a Tom Hagen en la saga de "El Padrino" y actuar en la película "El precio de la felicidad", donde ganó un premio Óscar.
El fallecimiento de Robert Duvall
A través de Facebook fue que Luciana Duvall entregó más detalles sobre la muerte del actor, donde mencionó que "falleció tranquilamente en casa, rodeado de amor y comodidad".Ir a la siguiente nota
"Para el mundo, era un actor ganador de un Óscar, director y narrador. Para mí, lo era todo. (...) Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", agregó su esposa, junto a una fotografía en el campo junto a él, su caballo y sus mascotas.
La megaestrella de Hollywood que brilló 70 años
Robert Duvall, con su talento y la capacidad de elevar sus papeles a otro nivel, logró tener una vigencia de más de siete décadas en el cine y en la pantalla grande, y tuvo papeles que lograron ser icónicos gracias a su interpretación.
Entre los proyectos que participó y que más destacan están la saga de "El Padrino", "Apocalipsis ahora", "El precio de la felicidad", "El apóstol" y "Senderos de libertad".
En total, en su carrera llegó a ganar un premio Óscar, cuatro Globos de Oro, un premio Bafta, un premio del Sindicato de Actores, dos Emmy y seis premios en diversos festivales de cine.
Mira la despedida de su esposa:
